Gli haters non risparmiano Katia Follesa: “Non fai più ridere” (Di domenica 1 novembre 2020) L’attrice comica Katia Follesa è stata presa di mira dagli haters per un’avvenenza diversa dal solito: “Non ci piaci” Era una delle attrici comiche più amate e desiderate da tutti. Non tanto per l’avvenenza fisica, quanto per il modo di incutere ottimismo e ilarità al pubblico. Parliamo naturalmente di Katia Follesa, una delle attrici, testimoni … L'articolo Gli haters non risparmiano Katia Follesa: “Non fai più ridere” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 1 novembre 2020) L’attrice comicaè stata presa di mira dagliper un’avvenenza diversa dal solito: “Non ci piaci” Era una delle attrici comiche più amate e desiderate da tutti. Non tanto per l’avvenenza fisica, quanto per il modo di incutere ottimismo e ilarità al pubblico. Parliamo naturalmente di, una delle attrici, testimoni … L'articolo Glinon: “Non fai più ridere” proviene da YesLife.it.

LucaMagmo : RT @Aelois_: Gli haters sono gruppettari che non ce l'hanno fatta. - boia_er : RT @Aelois_: Gli haters sono gruppettari che non ce l'hanno fatta. - NuovoNickname : RT @Aelois_: Gli haters sono gruppettari che non ce l'hanno fatta. - HarmonYa_ : RT @Aelois_: Gli haters sono gruppettari che non ce l'hanno fatta. - Aelois_ : Gli haters sono gruppettari che non ce l'hanno fatta. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli haters Il fenomeno degli haters, gli odiatori del web Polizia Penitenziaria Katia Follesa perde peso viene attaccata dagli haters: 'Troppo magra, non fai più ridere'

Katia è apparsa raggiante, notevolmente dimagrita e molto sexy, ma il cambiamento non è piaciuto a tutti i fan che hanno insinuato che una comica non può essere avvenente per poter far ridere. Le bell ...

Carcere Campobasso: solidarietà del garante ad agenti Polizia Penitenziaria aggrediti

“In qualità di Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e ristrette in istituti penitenziari, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 9 dicembre 2015, n. 14, es ...

Katia è apparsa raggiante, notevolmente dimagrita e molto sexy, ma il cambiamento non è piaciuto a tutti i fan che hanno insinuato che una comica non può essere avvenente per poter far ridere. Le bell ...“In qualità di Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e ristrette in istituti penitenziari, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 9 dicembre 2015, n. 14, es ...