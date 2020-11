DAYDREAMER, anticipazioni puntata di sabato 7 novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di sabato 7 novembre 2020: Nihat improvvisamente ha molte richieste di clienti sin troppo interessati ai prodotti biologici, ma questo non sarà il suo unico problema: l’uomo infatti riceve la notizia del fidanzamento di Leyla!Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 2 novembre 2020Leyla, viste le continue intromissioni di Aylin tra lei ed Emre, accetta il corteggiamento di Osman. Quest’ultimo decide di presentarsi direttamente a casa di Leyla per chiederle la mano! Mentre Emre apprende da Huma del fidanzamento di Leyla con Osman, Sanem teme che la scelta della sorella sia stata in qualche modo condizionata. Comunque sia, ... Leggi su tvsoap (Di domenica 1 novembre 2020)– Le Ali del Sogno di: Nihat improvvisamente ha molte richieste di clienti sin troppo interessati ai prodotti biologici, ma questo non sarà il suo unico problema: l’uomo infatti riceve la notizia del fidanzamento di Leyla!Leggi anche: IL SEGRETO,di lunedì 2Leyla, viste le continue intromissioni di Aylin tra lei ed Emre, accetta il corteggiamento di Osman. Quest’ultimo decide di presentarsi direttamente a casa di Leyla per chiederle la mano! Mentre Emre apprende da Huma del fidanzamento di Leyla con Osman, Sanem teme che la scelta della sorella sia stata in qualche modo condizionata. Comunque sia, ...

