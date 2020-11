Covid | infettivologo a medici base | ricoveri solo in 5-8% casi

(Di domenica 1 novembre 2020) ROMA, 01 NOV - La sfida è identificare le persone con l'infezione da nuovo coronavirus con sintomi tali da motivare il ricovero, pari a "il 5-8%,, in alcune regioni meno in altre di più,": lo ...

sessuologoroma : - sceltedigusto : Antonio Cascio, infettivologo: - DalpianoFabiola : #Taiwan è l’unico grande Paese che finora è stato in grado di evitare la trasmissione del #Covid», afferma Colligno… - StefaniaFalone : Lockdown Covid, l'infettivologo Galli: «Difficile isolare un'area metropolitana, adesso servono decisioni più radic… - Stefanex92 : RT @BI_Italia: L’amore (e il sesso) ai tempi del #Covid. Un infettivologo e un sessuologo spiegano cosa si può fare e cosa no durante la pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid infettivologo

Corriere di Como

ROMA, 01 NOV - La sfida è identificare le persone con l'infezione da nuovo coronavirus con sintomi tali da motivare il ricovero, pari a "solo il 5-8%, (in alcune regioni meno in altre di più)": lo scr ...L’AQUILA – La Asl provinciale dell’Aquila, per contrastare la preoccupante impennata di contagi che si registra sul territorio, in circa due settimane ha riaperto e potenziato i reparti Covid portando ...