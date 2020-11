Covid a scuola: il focus dell’Asl di Napoli nell’area collinare (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In relazione ad alcune interviste rilasciate oggi agli organi di informazione, si apprende che la signora A. M., madre di due bambini, chiede che vengano riaperte le scuole. Si apprende inoltre che il quartiere di appartenenza è quello del Vomero, a Napoli. A tale riguardo, e confermando che tutte le decisioni prese dall’Unità di Crisi si basano su dati scientifici, si rendono noti i dati epidemiologici del quartiere Vomero/Arenella in riferimento alla scuola. ASL Napoli 1 VOMERO/ARENELLA dal 24 settembre al 30 ottobre Studenti positivi 191 Infanzia/elementari 35 Medie 31 Superiori 125 Docenti positivi 50 Docenti infanzia/elementari 13 Medie 7 Superiori 30 Non docenti 11 Contatti stretti positivi 92 L'articolo Covid a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– In relazione ad alcune interviste rilasciate oggi agli organi di informazione, si apprende che la signora A. M., madre di due bambini, chiede che vengano riaperte le scuole. Si apprende inoltre che il quartiere di appartenenza è quello del Vomero, a. A tale riguardo, e confermando che tutte le decisioni prese dall’Unità di Crisi si basano su dati scientifici, si rendono noti i dati epidemiologici del quartiere Vomero/Arenella in riferimento alla. ASL1 VOMERO/ARENELLA dal 24 settembre al 30 ottobre Studenti positivi 191 Infanzia/elementari 35 Medie 31 Superiori 125 Docenti positivi 50 Docenti infanzia/elementari 13 Medie 7 Superiori 30 Non docenti 11 Contatti stretti positivi 92 L'articoloa ...

Corriere : «La scuola non è fonte di casi positivi e focolai. I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell’ambiente este… - Maumol : C’è un allarme adolescenti: possiamo perdere la prossima generazione. Senza Scuola né tempo libero, chi si occupa… - LegaSalvini : ORGOGLIO ITALIANO! ???? IL SAN MATTEO DI PAVIA FA SCUOLA ALL'EUROPA SU COME CURARE CON IL PLASMA IPERIMMUNE I MALATI… - bitoraf : RT @MassimoGalli51: Secondo uno studio pubblicato in Lancet Infectious Diseases sui dati di #covid-19 di 131 nazioni, riaprire le scuole in… - marinavitullo1 : RT @MassimoGalli51: Secondo uno studio pubblicato in Lancet Infectious Diseases sui dati di #covid-19 di 131 nazioni, riaprire le scuole in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid, Villani (Cts): «Errore privare i ragazzi di un luogo controllato come la scuola » Corriere della Sera Toti, intervenire sugli anziani

"Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covi ...

Ansu Fati, il collezionista di record con una clausola da 400 milioni

Sveglia alle 9, colazione, gli auguri dei compagni, il tampone, l'attesa per la partita con l'Alaves, tutti chiusi in un albergo blindato dalle rigide norme anti-Covid del governo spagnolo ... Ha ...

"Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covi ...Sveglia alle 9, colazione, gli auguri dei compagni, il tampone, l'attesa per la partita con l'Alaves, tutti chiusi in un albergo blindato dalle rigide norme anti-Covid del governo spagnolo ... Ha ...