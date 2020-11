Boris Johnson ha annunciato un un nuovo lockdown di quattro settimane per l’Inghilterra (Di domenica 1 novembre 2020) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato l’inizio di un nuovo lockdown di quattro settimane in Inghilterra, a partire da giovedì prossimo. Pub, ristoranti, palestre, tutte le attività non essenziali e i luoghi di preghiera verranno chiusi, mentre le Leggi su ilpost (Di domenica 1 novembre 2020) Il primo ministro britannicohal’inizio di undiin Inghilterra, a partire da giovedì prossimo. Pub, ristoranti, palestre, tutte le attività non essenziali e i luoghi di preghiera verranno chiusi, mentre le

Corriere : ?? Boris Johnson ha annunciato un secondo lockdown nazionale - Corriere : Lockdown in Gran Bretagna, l’annuncio di Boris Johnson: chiusure per Covid fino al 2 dicembre - SkyTG24 : ?? Il premier Conte vorrebbe nuovo #Dpcm già lunedì, convocati Governo e opposizioni ?? Nel Regno Unito, Boris… - ilpost : Boris Johnson ha annunciato un un nuovo lockdown di quattro settimane per l’Inghilterra - Pierp761 : Il caro 'Boris Johnson' prima parlava di immunità di gregge, è rimasto contagiato, diceva che al contrario degli it… -