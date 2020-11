A sorpresa il presidente Mattarella ha visitato il cimitero di Castegnato (Di domenica 1 novembre 2020) Visita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi 1 novembre il Capo dello Stato ha visitato il cimitero di Castegnato, piccolo centro nei pressi di Brescia. Qui il 7 settembre scorso era stata rubata la croce in bronzo dalla lapide in memoria delle vittime del covid realizzata dall’artista Ettore Calvelli. Una visita quasi a sorpresa. Il sindaco Gianluca Cominassi è stato avvisato solo ieri a tarda. “Pensavo si trattasse di uno scherzo di Halloween” ha raccontato il sindaco. Il presidente è atterrato poco dopo le 10.15 all’aeroporto militare di Montichiari per poi essere scortato da diverse auto dei Carabinieri al cimitero del paese dell’hinterland, che conta poco ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 1 novembre 2020) Visita adeldella Repubblica Sergio. Oggi 1 novembre il Capo dello Stato haildi, piccolo centro nei pressi di Brescia. Qui il 7 settembre scorso era stata rubata la croce in bronzo dalla lapide in memoria delle vittime del covid realizzata dall’artista Ettore Calvelli. Una visita quasi a. Il sindaco Gianluca Cominassi è stato avvisato solo ieri a tarda. “Pensavo si trattasse di uno scherzo di Halloween” ha raccontato il sindaco. Ilè atterrato poco dopo le 10.15 all’aeroporto militare di Montichiari per poi essere scortato da diverse auto dei Carabinieri aldel paese dell’hinterland, che conta poco ...

