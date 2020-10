The Alchemist’s Prayer di Ram Dass | Recensione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 31 ottobre 2020) In The Alchemist’s, album del 2011, Ramè affiancato da un cast stellare di musicisti che condividono i loro talenti per creare un album che è una gioia da ascoltare. Ramè ben noto per aver prodotto meravigliosi album di musica yoga di artisti come Prabhu Nam Kaur e Harnam. Ha anche prestato i suoi talenti strumentali e vocali alla musica di Snatam Kaur, Manish Vyas e Nirinjan Kaur. The Alchemist’sThe Alchemist’ssi apre con “Monsoon“, i cui testi provengono da una canzone tradizionale punjabi scritta da Nusrat Fateh Ali Khan. La traccia ha una bellissima sensazione popolare guidata dal battito ritmico delle mani e dalla meravigliosa riproduzione di tabla di Manish Vyas. La canzone canta il dolore della ...