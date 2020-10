Serie C, sette positività al Covid in casa Paganese: slitta alle 20:30 match con Teramo (Di sabato 31 ottobre 2020) Paganese e Teramo scenderanno in campo alle ore 20:30 di sabato 31 ottobre. Cambia l’orario del fischio d’inizio della gara valida per il girone C del campionato di Serie C. A causa della positività di sette tesserati da parte della formazione di casa, la gara precedentemente prevista alle 15:00 si disputerà in serata. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020)scenderanno in campoore 20:30 di sabato 31 ottobre. Cambia l’orario del fischio d’inizio della gara valida per il girone C del campionato diC. A causa della positività ditesserati da parte della formazione di, la gara precedentemente prevista15:00 si disputerà in serata.

sportface2016 : #SerieC | Sette positività al #COVID19 in casa #Paganese: slitta alle 20:30 match con #Teramo - Dalla_SerieA : FOCUS: SAMPDORIA - GENOA - - radiopopmilano : Come si spiega il preoccupante aumento dei contagi in provincia di #Varese? Il direttore del Dipartimento delle med… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Sette personaggi al maschile della storia delle #serieTV in una scelta molto personale e altrettanto opinabile. https://t… - sevenblog_it : Sette personaggi al maschile della storia delle #serieTV in una scelta molto personale e altrettanto opinabile. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie sette Serie A, 6^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche Sky Sport Covid, i 29 contagiati della Reggiana non bastano per il rinvio del match contro la Salernitana

Nel club emiliano contagiati 22 atleti e 7 membri dello staff. Già ottenuto il bonus stagionale, la squadra dovrebbe presentarsi in campo oggi o perderà la partita a tavolino 0-3.

Udine, 11:03

"Sono contento di essere tornato a giocare dopo sette mesi e mezzo fermo per infortunio. Voglio tornare al mio miglior livello ...

Nel club emiliano contagiati 22 atleti e 7 membri dello staff. Già ottenuto il bonus stagionale, la squadra dovrebbe presentarsi in campo oggi o perderà la partita a tavolino 0-3.