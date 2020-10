Scuole, il Tar respinge ricorso contro l'ordinanza di chiusura: "Non è provato il danno psicofisico ai minori" (Di sabato 31 ottobre 2020) Il ricorso presentato per conto di una coppia di genitori. L'avvocato sosteneva che il provvedimento potesse causare danni ai bambini ed economico ai genitori Leggi su repubblica (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilpresentato per conto di una coppia di genitori. L'avvocato sosteneva che il provvedimento potesse causare danni ai bambini ed economico ai genitori

Il ricorso presentato per conto di una coppia di genitori. L'avvocato sosteneva che il provvedimento potesse causare danni ai bambini ed economico ai ...

Governatori: scuole chiuse. Ira di Azzolina, ma Conte non li ferma

Il governatore campano Vincenzo De Luca aveva fatto da apripista, vincendo davanti al Tar. E ora si spinge con una nuova ordinanza – di fronte ai dati sempre più allarmanti – fino a chiudere da lunedì ...

Il governatore campano Vincenzo De Luca aveva fatto da apripista, vincendo davanti al Tar. E ora si spinge con una nuova ordinanza – di fronte ai dati sempre più allarmanti – fino a chiudere da lunedì ...