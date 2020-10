Sassuolo, De Zerbi: «Dobbiamo pensare al sangue buttato in questi tre anni» (Di sabato 31 ottobre 2020) Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Napoli-Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli ai microfoni di Sassuolo Channel. ASSENZE – «Abbiamo tanti assenti, pesanti. Out Toljan e Magnanelli ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non voglio che prendiamo scuse e alibi, non voglio che togliamo niente alla voglia di fare una grande partita e risultato perché la squadra è molto forte anche senza questi giocatori. Defrel e Boga, vedremo chi partirà dall’inizio perché non hanno i 90 minuti e c’è qualche possibilità che un centrocampista giochi sulla trequarti ma abbiamo la fortuna. Ho una rosa valida e ampia, non Dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Roberto Deha parlato alla vigilia di Napoli-Roberto De, allenatore del, ha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli ai microfoni diChannel. ASSENZE – «Abbiamo tanti assenti, pesanti. Out Toljan e Magnanelli ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non voglio che prendiamo scuse e alibi, non voglio che togliamo niente alla voglia di fare una grande partita e risultato perché la squadra è molto forte anche senzagiocatori. Defrel e Boga, vedremo chi partirà dall’inizio perché non hanno i 90 minuti e c’è qualche possibilità che un centrocampista giochi sulla trequarti ma abbiamo la fortuna. Ho una rosa valida e ampia, non...

tuttonapoli : Sassuolo, De Zerbi: 'Napoli squadra fortissima, ma andremo lì pensando al sangue buttato in questi tre anni. 2° pos… - Pall_Gonfiato : Sassuolo, De Zerbi: 'Abbiamo buttato tanto sangue per arrivare ad essere secondi...' - Frankyno7 : RT @PeppeMur84: Caputo, Berardi e Djuricic non convocati dal Sassuolo x napule'. Ovvero i più forti dei neroverdi. Napulegni di merda com'e… - Fantacalcio : Sassuolo, De Zerbi: 'Inutile piangerci addosso. Boga e Defrel? Uno solo titolare' - NapoliSoccerNET : Sassuolo, i convocati: tante assenze per De Zerbi #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM -