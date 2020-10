Rugby, Italia-Inghilterra 5-34. Il ct Smith: “Prestazione diversa, mancata fortuna nel primo tempo” (Di sabato 31 ottobre 2020) Franco Smith, commissario tecnico dell’ItalRugby, ha commentato in conferenza stampa la prestazione degli Azzurri che sono usciti sconfitti per 5-34 dal match contro l’Inghilterra nel quinto e ultimo turno del Sei Nazioni 2020. Nonostante il risultato il ct vede diverse note positive: “Abbiamo messo in difficoltà l’Inghilterra in diversi momenti, è stata una prestazione diversa rispetto a quella contro l’Irlanda – spiega Smith – Con un po’ più di fortuna nel primo tempo avremmo potuto segnare un paio di mete.“ “E’ chiaro che non sono contento del risultato, non vorremmo mai perdere – prosegue il ct – Però ci sono tanti motivi per guardare con ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Franco, commissario tecnico dell’Ital, ha commentato in conferenza stampa la prestazione degli Azzurri che sono usciti sconfitti per 5-34 dal match contro l’nel quinto e ultimo turno del Sei Nazioni 2020. Nonostante il risultato il ct vede diverse note positive: “Abbiamo messo in difficoltà l’in diversi momenti, è stata una prestazionerispetto a quella contro l’Irlanda – spiega– Con un po’ più dineltempo avremmo potuto segnare un paio di mete.“ “E’ chiaro che non sono contento del risultato, non vorremmo mai perdere – prosegue il ct – Però ci sono tanti motivi per guardare con ...

