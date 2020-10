Real Madrid, Hazard avvisa l’Inter: gol incredibile all’Huesca – VIDEO (Di sabato 31 ottobre 2020) Eden Hazard ha segnato un bellissimo gol contro l’Huesca Rientro in campo spettacolare per Eden Hazard. Il calciatore belga, tornato dopo un infortunio, è stato mandato in campo dal 1′ nella partita del Real Madrid contro l’Huesca e ha festeggiato il ritorno con un gol fantastico. Mancino dalla distanza che si infila alle spalle del portiere avversario. Hazard avvisa così l’Inter, prossimo avversario in Champions League. EDEN Hazard WHAT A GOAL! pic.twitter.com/UzFucMatVW — TC. (@totalcristiano) October 31, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Edenha segnato un bellissimo gol contro l’Huesca Rientro in campo spettacolare per Eden. Il calciatore belga, tornato dopo un infortunio, è stato mandato in campo dal 1′ nella partita delcontro l’Huesca e ha festeggiato il ritorno con un gol fantastico. Mancino dalla distanza che si infila alle spalle del portiere avversario.così l’Inter, prossimo avversario in Champions League. EDENWHAT A GOAL! pic.twitter.com/UzFucMatVW — TC. (@totalcristiano) October 31, 2020 Leggi su Calcionews24.com

