Prete ferito a colpi di pistola a Lione (Di sabato 31 ottobre 2020) Prete ferito a colpi di pistola mentre chiudeva la chiesa a Lione. Macron: “Frasi manipolate su caricature di Maometto”. Lione (FRANCIA) – . L’ennesima aggressione nei confronti di un religioso è avvenuta nel pomeriggio di sabato 31 ottobre 2020. Il sacerdote, come riportato dai media locali riportati dal Corriere della Sera, sarebbe stato colpito alle spalle mentre stava chiudendo la chiesa. L’aggressore ha fatto perdere immediatamente le tracce. Sono in corso tutte le ricerche per risalire all’identità della persona autrice del ferimento. Prete ortodosso ferito a Lione Massimo riserbo sulle condizioni del Prete ortodosso. Il sacerdote, ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020)dimentre chiudeva la chiesa a. Macron: “Frasi manipolate su caricature di Maometto”.(FRANCIA) – . L’ennesima aggressione nei confronti di un religioso è avvenuta nel pomeriggio di sabato 31 ottobre 2020. Il sacerdote, come riportato dai media locali riportati dal Corriere della Sera, sarebbe statoto alle spalle mentre stava chiudendo la chiesa. L’aggressore ha fatto perdere immediatamente le tracce. Sono in corso tutte le ricerche per risalire all’identità della persona autrice del ferimento.ortodossoMassimo riserbo sulle condizioni delortodosso. Il sacerdote, ...

matteosalvinimi : ?? ORRIBILE, ANCORA SANGUE IN #FRANCIA ?? A #Lione prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco nei pressi… - Avvenire_Nei : ?? Un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione, in Francia. Secondo l’agenzia France Presse,… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Attentato a Lione: un prete ortodosso è stato ferito a colpi di pistola - zazoomblog : Prete ferito a colpi di pistola a Lione - #Prete #ferito #colpi #pistola #Lione - mariamarilucen : RT @riktroiani: +++ Attentato a #Lione, prete ortodosso ferito a colpi di pistola. L’autore dell’attentato è in fuga +++ -