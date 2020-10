“Non doveva farlo!”. Amadeus, scoppia subito la polemica: interviene anche la moglie Giovanna (Di sabato 31 ottobre 2020) Amadeus al centro della polemica. In seguito alla conferenza stampa che si è tenuta il 27 ottobre, Amadeus avrebbe rivelato cast e data della 71esima edizione del Festival della musica italiana. Ma la decisione presa dai vertici Rai non sembra essere stata accolta di buon grado dal pubblico italiano. Il secondo episodio “Doc nelle tue mani” ha subito uno slittamento per cedere il posto a AmaSanremo. Sanremo partirà nel mese di marzo, dal 2 al 6. Lo ha confermato il conduttore in persona: “Non stiamo pensando ai problemi causati dal Covid ma pensiamo solo a portare il meglio all’Ariston. … Noi stiamo lavorando per fare il Festival dal 2 al 6 marzo. A gennaio, valuteremo la situazione. Adesso è prematuro parlarne. Sarà un Sanremo di positività, di gioia e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020)al centro della. In seguito alla conferenza stampa che si è tenuta il 27 ottobre,avrebbe rivelato cast e data della 71esima edizione del Festival della musica italiana. Ma la decisione presa dai vertici Rai non sembra essere stata accolta di buon grado dal pubblico italiano. Il secondo episodio “Doc nelle tue mani” hauno slittamento per cedere il posto a AmaSanremo. Sanremo partirà nel mese di marzo, dal 2 al 6. Lo ha confermato il conduttore in persona: “Non stiamo pensando ai problemi causati dal Covid ma pensiamo solo a portare il meglio all’Ariston. … Noi stiamo lavorando per fare il Festival dal 2 al 6 marzo. A gennaio, valuteremo la situazione. Adesso è prematuro parlarne. Sarà un Sanremo di positività, di gioia e ...

borghi_claudio : @antorimes @Pigi561Pigi @dariofrance Oh come non avete capito nulla. Volevate dare un segno? Si doveva mandare a ca… - BeppeFiorello : cinema e teatri, sono istituti di cultura, scuole di formazione. si doveva organizzare tutto meglio, non si chiude… - lucip1985 : @K_a_t_i_a_M @NunziaCentanni Ormai è prassi consolidata..., chiunque abbia inventato questi mezzi di comunicazione,… - VScanuforever : Questo anno merdoso non finisce mai di affondare la lama...anche l’inarrivabile Sir Thomas Sean Connery ci doveva p… - GIUL4NDO : RT @megs1873: Reazione di Vanzeeni quando Kimi supera i limiti della pista: regola ingiusta ma vi pare che debbano toglierli il tempo per q… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non doveva Calenda: «Da Zingaretti non ho avuto risposte. Dica qual è la linea del Pd su Roma» Corriere della Sera