Liam Gallagher sbotta con un "vaffa" contro il nuovo lockdown

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Non ha usato mezzi termini, ma solo una parolaccia per esprimere sui social il suo dissenso verso le nuove chiusure che l’Inghilterra sta mettendo in campo per difendersi dal Covid-19., ex frontman degli Oasis, ha scritto su Twitter: “Fuck”, che tradotto in italiano è un ‘...’ indirizzatola nuova clausura da coronavirus.La frase ha avuto più di settemila retweet: molti gli utenti che concordano col cantante. “Anch’io mi sento così,”, si legge in un messaggio. Mentre c’è chi scrive: “Pensa a proteggerti e a stare al sicuro”.Il Regno Unito lottala seconda ondata: nella giornata di ieri si sono registrati 24.405 nuovi contagi per ...