Lazio | Immobile si allena con la squadra Nuova ispezione della Procura Figc a Formello

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il Corriere dello Sport dà degli aggiornamenti sulla situazione in casa. Daarrivano buone notizie. Oggi in campo, per l’mento, erano presenti, Fares, Leiva, Strakosha, Cataldi, Luiz Felipe e Patric, che ieri erano tutti assenti e a rischio per la partita contro il Torino. Non sono dunque loro i positivi che il club ha annunciato questa mattina. Dalle 12 di questa mattina, nel centro sportivo biancoceleste, riferisce il quotidiano sportivo, “sono presenti gli ispettorifederale, si tratta di unavisita dopo quelle avvenute mercoledì scorso e nella settimana precedente. Poco dopo le 14 è arrivato anche il presidente Lotito, era atteso dagli 007 per essere ascoltato. Sono in corso ...