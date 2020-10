In carcere sono finite 23 persone anche tra Salerno, Battipaglia Nocera e Pagani (Di sabato 31 ottobre 2020) Fiorenzo Parotti, nato a Salerno il 22/06/1987 Giovanni Baiano, nato a Mugnano di Napoli il 10/08/1984 Fernando Chirico, nato a Santa Maria Capua Vetere il 21/07/1973 Alfredo Cianciulli, nato a Salerno il 15/12/1987 Alfredo D’Amore, nato a Pisa il 13/05/2000 Sabato Di Lascio, nato a Salerno il 23/07/1985 Gerardo Elia, nato a Battipaglia il 25/11/1957 Alessandro Genovese, nato a Salerno il 21/03/1990 Aguillar German Eliecer Chanis, nato a Panama il 19/07/1975 Rosario Lumia, nato a Napoli il 03/09/1987 Matteo Monti, nato a Nocera Inferiore il 27/07/1980 Matteo Monti, nato a Pagani il 16/05/1982 Antonio Ponzone, nato a Salerno il 01/01/1973 Francesco Riccio, nato a Napoli il 28/01/1983 Amedeo Romano, nato a Salerno il ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 31 ottobre 2020) Fiorenzo Parotti, nato ail 22/06/1987 Giovanni Baiano, nato a Mugnano di Napoli il 10/08/1984 Fernando Chirico, nato a Santa Maria Capua Vetere il 21/07/1973 Alfredo Cianciulli, nato ail 15/12/1987 Alfredo D’Amore, nato a Pisa il 13/05/2000 Sabato Di Lascio, nato ail 23/07/1985 Gerardo Elia, nato ail 25/11/1957 Alessandro Genovese, nato ail 21/03/1990 Aguillar German Eliecer Chanis, nato a Panama il 19/07/1975 Rosario Lumia, nato a Napoli il 03/09/1987 Matteo Monti, nato aInferiore il 27/07/1980 Matteo Monti, nato ail 16/05/1982 Antonio Ponzone, nato ail 01/01/1973 Francesco Riccio, nato a Napoli il 28/01/1983 Amedeo Romano, nato ail ...

