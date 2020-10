"Il nome di Dio oltraggiato nel modo peggiore" (Di sabato 31 ottobre 2020) Serena Sartini Dal patriarca di Venezia richiamo ai credenti: "Recuperare le ragioni della fraternità" L'attacco alla Basilica di Notre Dame a Nizza dimostra come «il nome di Dio» venga «oltraggiato nel modo peggiore», diventando «emblema di crudeltà e morte». Occorre rispondere all'odio con la forza della preghiera. Dura condanna dell'attentato avvenuto due giorni fa nella Chiesa francese arriva dal Patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, fortemente impegnato nel dialogo interreligioso e nel costruire ponti tra Oriente e Occidente tra le differenti fedi. «In un tempo drammaticamente segnato dalla pandemia, si inserisce il tragico evento di ieri che, ancora una volta, ci lascia attoniti per l'assurda e terribile carica di violenza che lo ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Serena Sartini Dal patriarca di Venezia richiamo ai credenti: "Recuperare le ragioni della fraternità" L'attacco alla Basilica di Notre Dame a Nizza dimostra come «ildi Dio» venga «nel», diventando «emblema di crudeltà e morte». Occorre rispondere all'odio con la forza della preghiera. Dura condanna dell'attentato avvenuto due giorni fa nella Chiesa francese arriva dal Patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, fortemente impegnato nel dialogo interreligioso e nel costruire ponti tra Oriente e Occidente tra le differenti fedi. «In un tempo drammaticamente segnato dalla pandemia, si inserisce il tragico evento di ieri che, ancora una volta, ci lascia attoniti per l'assurda e terribile carica di violenza che lo ...

enne_lory : RT @donTonio66: 'Ditegli che li amo', avrebbe detto una delle tre vittime dell'attentato di Nizza, una madre, prima di morire, riferendosi… - christ_ic : LA VERA VITA IN DIO?? ???? ???? Porta frutti che durano Resisti al male e afferrati a Me; va’ e non aver paura di dich… - Matte14481154 : RT @UDisattivata: Il quinto dice, 'Non devi rubare', e forse io l'ho rispettato. Vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che a… - PallidoViola : Dio ha fatto un grande lavoro per me, il nome è prezioso - christ_ic : RT @christ_ic: LA VERA VITA IN DIO Porta frutti che durano Resisti al male e afferrati a Me; va’ e non aver paura di dichiarare la verità;… -

Ultime Notizie dalla rete : nome Dio "No violenza in nome di Dio" Vescovo e imam insieme LA NAZIONE Diego Maradona, auguri dal mondoal «campione dal cuore grande»

Tutto il mondo del calcio (e non solo) ai piedi di Diego Armando Maradona nel giorno del suo 60esimo compleanno. L’asso argentino, leggenda del football, ha fatto sognare i tifosi durante il suo perio ...

"Il nome di Dio oltraggiato nel modo peggiore"

L'attacco alla Basilica di Notre Dame a Nizza dimostra come «il nome di Dio» venga «oltraggiato nel modo peggiore», diventando «emblema di crudeltà e morte». Occorre rispondere all'odio con la forza d ...

Tutto il mondo del calcio (e non solo) ai piedi di Diego Armando Maradona nel giorno del suo 60esimo compleanno. L’asso argentino, leggenda del football, ha fatto sognare i tifosi durante il suo perio ...L'attacco alla Basilica di Notre Dame a Nizza dimostra come «il nome di Dio» venga «oltraggiato nel modo peggiore», diventando «emblema di crudeltà e morte». Occorre rispondere all'odio con la forza d ...