Highlights e gol Chievo-Cosenza 2-0 | Serie B 2020 2021 VIDEO

Il VIDEO delle azioni salienti di Chievo-Cosenza, incontro valido per la sesta giornata della Serie B 2020/2021 e terminata 2-0. Vittoria convincente dei clivensi, arrivati al successo grazie alle reti di Leverbe e Garritano, il primo dei quali a segno su calcio di rigore. Di seguito gli Highlights dell'incontro tra veneti e calabresi.

