Gwyneth Paltrow investe nella cannabis

È una che negli affari ci ha sempre visto lungo e che non ha mai avuto paura di osare. La candela al profumo della sua vagina di qualche mese fa è esempio lampante. Gwyneth Paltrow ora investe sulla cannabis. Niente di illegale. L'attrice, come molte altre star, ha deciso di investire in Cann, società che produce bevande contenenti cannabis. Secondo lei potrebbero divenire un'alternativa all'alcol.

Gwyneth Paltrow investe in bevande alla marijuana come alternativa all’alcol

