GP Emilia-Romagna | qualifiche | pole per Bottas! Un gran Gasly è 4Â° | Leclerc 7Â°

GP Emilia-Romagna, qualifiche: pole per Bottas! Un gran Gasly è 4°, Leclerc 7° (Di sabato 31 ottobre 2020) pole position per Valtteri Bottas nel giorno in cui la Formula 1 torna ad Imola. Un gran giro da parte del finlandese, che ha beffato proprio nel finale il suo compagno di squadra Hamilton, secondo. ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020)position per Valtteri Bottas nel giorno in cui la Formula 1 torna ad Imola. Ungiro da parte del finlandese, che ha beffato proprio nel finale il suo compagno di squadra Hamilton, secondo. ...

RegioneER : ??#CORONAVIRUS, ordinanza: dal 1^ al 24 novembre, centri commerciali chiusi il sabato e la domenica nel piacentino.… - sbonaccini : SANITÀ’: aiuto alle famiglie. Anche nel 2020 in @RegioneER le famiglie numerose non pagano nessun #ticket per prime… - RegioneER : #sanitàER CORONAVIRUS, l'aggiornamento: su 17.577 tamponi fatti, 1.763 nuovi positivi, di cui 929 asintomatici da c… - infoitsport : Gp Emilia Romagna: Hamilton il più veloce nelle libere, quinto Leclerc - infoitsport : Formula 1, la griglia di partenza del GP di Emilia Romagna a Imola -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus, l'aggiornamento: su 21.860 tamponi sono 1.545 nuovi positivi, di cui 741 asintomatici da controlli regionali Regione Emilia Romagna Bottas beffa Hamilton, sua la pole nel Gp Formula uno di Imola

Imola. Terzo un grande Pierre Gasly che con la faentina Alpha Tauri, solo settima la Ferrari di Leclerc. Ancora una delusione per Vettel, 13º.

F1 Imola, Leclerc: "Farò del mio meglio in gara". Vettel: "Ho rischiato, sarà difficile sorpassare"

Per la Ferrari il GP dell'Emilia Romagna partirà dalla quarta fila, col settimo posto di Charles Leclerc. Per il monegasco, che ad Imola partirà al fianco di Kvjat, una qualifica con qualche ...

Imola. Terzo un grande Pierre Gasly che con la faentina Alpha Tauri, solo settima la Ferrari di Leclerc. Ancora una delusione per Vettel, 13º.Per la Ferrari il GP dell'Emilia Romagna partirà dalla quarta fila, col settimo posto di Charles Leclerc. Per il monegasco, che ad Imola partirà al fianco di Kvjat, una qualifica con qualche ...