CorriereQ : Da mesi condomino azionava sirena di notte, denunciato da Ps - AnsaMarche : Da mesi condomino azionava sirena di notte, denunciato da Ps. A casa 54enne Macerata anche tappi orecchie e telecom… - AndreaVicere : @TramontiE Assemblea condominiale, condòmino anziano e sbraitante. 'Signor Tizio, tenga su la mascherina per favore… -

Ultime Notizie dalla rete : mesi condomino

MACERATA - Ogni notte, da mesi, quella maledetta sirena che sveglia tutto il condominio. I residenti esasperati si rivolgono alla polizia che scopre e denuncia un uomo autore del reiterato gesto dai..Un uomo di 54 anni è stato denunciato in seguito ad alcune indagini scaturite da un esposto presentato da 20 condomini residenti in via Lorenzoni (zona Colleverde). Questi ultimi lamentavano il contin ...