Conte, “Stiamo lavorando per capire se si deve intervenire ancora” (Di sabato 31 ottobre 2020) Emergenza coronavirus, Conte: “Stiamo lavorando per capire se si deve intervenire ancora. L’impennata sta mettendo in discussione la Didattica in presenza”. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in occasione del Festival de Il Foglio facendo il punto sull’emergenza coronavirus in Italia. Coronavirus, Conte: “Per la portata di questa seconda ondata non c’è un manuale…” Il premier ha confermato che gli esperti e il governo stanno monitorando i dati in attesa di conoscere gli effetti delle misure adottate con il dpcm del 24 ottobre e non si escludono nuovi interventi, qualora fossero necessari. “Per la portata di questa seconda ondata non c’è un manuale né una ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020) Emergenza coronavirus,: “Stiamoperse siancora. L’impennata sta mettendo in discussione la Didattica in presenza”. Il Presidente del Consiglio Giuseppeha parlato in occasione del Festival de Il Foglio facendo il punto sull’emergenza coronavirus in Italia. Coronavirus,: “Per la portata di questa seconda ondata non c’è un manuale…” Il premier ha confermato che gli esperti e il governo stanno monitorando i dati in attesa di conoscere gli effetti delle misure adottate con il dpcm del 24 ottobre e non si escludono nuovi interventi, qualora fossero necessari. “Per la portata di questa seconda ondata non c’è un manuale né una ...

borghi_claudio : Ora a @SkyTG24 Giornalista: 'avete sentito? #conte ha detto che ci sono già pronti gli indennizzi' Ristoratore:… - RaiNews : 'L'impennata dei contagi rischia di mettere in crisi anche la didattica in presenza a scuola, ci sono dei president… - matteosalvinimi : ... nella torre d’avorio del Palazzo. Come Lega stiamo mobilitando i nostri sindaci sia contro le misure ingiuste d… - NewsMondo1 : Conte, “Stiamo lavorando per capire se si deve intervenire ancora” - giuliog : RT @RaiNews: 'L'impennata dei contagi rischia di mettere in crisi anche la didattica in presenza a scuola, ci sono dei presidenti di region… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Stiamo RETE TABACCHERIE, Risso: “Noi tabaccai sempre al servizio della comunità” Fortune Italia