Chievo-Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

Chievo-Cosenza stagione 2019-2020 / Photo Credits: LaPresseLa Serie B scende in campo per il sesto turno di campionato, tra le partite più interessanti c'è Chievo-Cosenza, in programma alle ore 16:00 allo stadio Bentegodi di Verona. Chievo alla ricerca della quarta vittoria consecutiva mentre il Cosenza, ancora imbattuto ma con 5 pareggi in 5 gare, vuole il primo successo stagionale in campionato. Il momento di forma delle squadre Il Chievo di Aglietti ha iniziato la stagione con un pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate di campionato. Poi sono arrivate 3 vittorie consecutive grazie soprattutto a Garritano, autore dei gol vittoria contro Reggiana e Brescia. Per Garritano, cosentino di nascita ed ex calciatore del ...

