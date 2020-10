Addio alle armi sugli scaffali | Walmart le vende | ma non le mostra

Leggi su vanityfair

(Di sabato 31 ottobre 2020) Non saranno in mostra nei supermercati americani Walmart armi e munizioni. Fucili e pistole sono ancora in vendita, ma non sono esposti perché c’è il timore di disordini. Non è chiaro per quanto tempo mancheranno dalle vetrine dei 4700 negozi della catena, ma certamente si andrà dopo a dopo le elezioni.