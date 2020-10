“The Rossellinis”, stanno arrivando (Di venerdì 30 ottobre 2020) Alessandro e Isabella Rossellini- Foto da FilmItalia Siamo tutti preparati ad un cinema diverso. Al divano davanti gli schermi di casa. Perché, dal 20 Novembre, su tutte le piattaforme arriverà “The Rossellinis“. Il film documentario di Alessandro Rossellini, prodotto da B&B Film, e da VFS Films con Rai Cinema in associazione con Istituto Luce Cinecittà. Una famiglia che non ha mai smesso di essere sotto i riflettori. Un nome che è un vanto, che può diventare anche un oneroso peso, per tutti i discendenti dell’iniziatore del Neorealismo italiano, il regista Roberto Rossellini. Suo nipote Alessandro, a 50 anni, si avventura, con coraggio, in una biografia collettiva della stirpe. Dove tutti hanno lo stesso cognome ma diverse religioni, lessici e continenti di residenza. Diversità che, però, non distanziano questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Alessandro e Isabella Rossellini- Foto da FilmItalia Siamo tutti preparati ad un cinema diverso. Al divano davanti gli schermi di casa. Perché, dal 20 Novembre, su tutte le piattaforme arriverà “The Rossellinis“. Il film documentario di Alessandro Rossellini, prodotto da B&B Film, e da VFS Films con Rai Cinema in associazione con Istituto Luce Cinecittà. Una famiglia che non ha mai smesso di essere sotto i riflettori. Un nome che è un vanto, che può diventare anche un oneroso peso, per tutti i discendenti dell’iniziatore del Neorealismo italiano, il regista Roberto Rossellini. Suo nipote Alessandro, a 50 anni, si avventura, con coraggio, in una biografia collettiva della stirpe. Dove tutti hanno lo stesso cognome ma diverse religioni, lessici e continenti di residenza. Diversità che, però, non distanziano questa ...

