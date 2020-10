Si chiamano Mascherine tricolori ma sembrano non aver capito come si indossa correttamente

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Organizziamo manifestazioni contro il Governo”: questo è quello che si legge sulla pagina Facebook. Sono 26.640 le persone che hanno messo mi piace e 37.850 quelle che la seguono. Proprio su questa pagina è comparso il manifesto di una manifestazione organizzata a Piazza Campo de’ Fiori questo sabato, 31 ottobre, alle ore 16. Per l’occasione è stato anche adottato l’hashtag #. Della locandina, al di là di tutto, salta sicuramente all’occhio che ancora non è stato recepitol’utilizzo della mascherina (tenuta al braccio invece che in faccia). LEGGI ANCHE >>> Per Roberto Fiore Forza Nuova va in piazza per contrastare la «dittatura ...