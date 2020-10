Selvaggia Lucarelli contro Signorini: ‘Se sei sordo non fare il conduttore’ (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continua lo scontro a distanza al Grande Fratello Vip 5 tra Selvaggia Lucarelli e Alfonso Signorini dopo le frasi sessiste pronunciate da Mario Balotelli. La nota giornalista aveva commentato il fatto che Signorini non fosse intervenuto subito durante l’episodio scatenando un botta e risposta che continua ancora oggi. Selvaggia Lucarelli contro Signorini: ‘Se sei sordo non fare il conduttore’ Tutto era nato quando Mario Balotelli, ospite al GF VIP 5, aveva detto una frase infelice e volgare a Dayane Mello, che aveva subito scatenato i social. Signorini non era intervenuto subito e per questo fu molto criticato. Solo in seguito, probabilmente dopo essere stato avvertito ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continua lo sa distanza al Grande Fratello Vip 5 trae Alfonsodopo le frasi sessiste pronunciate da Mario Balotelli. La nota giornalista aveva commentato il fatto chenon fosse intervenuto subito durante l’episodio scatenando un botta e risposta che continua ancora oggi.: ‘Se seinonil conduttore’ Tutto era nato quando Mario Balotelli, ospite al GF VIP 5, aveva detto una frase infelice e volgare a Dayane Mello, che aveva subito scatenato i social.non era intervenuto subito e per questo fu molto criticato. Solo in seguito, probabilmente dopo essere stato avvertito ...

