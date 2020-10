Scuola, in Campania alt alla didattica in presenza fino al 14 novembre. Restano chiusi anche nidi e materne (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Regione Campania conferma la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie fino al 14 novembre. La misura è contenuta nell’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La precedente ordinanza prevedeva la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a domani, 31 ottobre. Nell’ordinanza firmata oggi, la numero 86, si prevede la possibilità di svolgere le attività in presenza “destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Regioneconferma la sospensione delle attività didattiche inper le scuole primarie e secondarieal 14. La misura è contenuta nell’ordinanza firmata oggi dal presidente della RegioneVincenzo De Luca. La precedente ordinanza prevedeva la sospensione delle attività didattiche ina domani, 31 ottobre. Nell’ordinanza firmata oggi, la numero 86, si prevede la possibilità di svolgere le attività in“destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento inè consentito previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche ...

