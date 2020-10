Perugia, 13enne Positivo Messo a Dormire in Auto per Giorni per non Contagiare la Famiglia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per garantire l’isolamento del giovane la Famiglia lo ha fatto Dormire in Auto, la casa a era troppo piccola, il padre disperato ha chiesto aiuto e ora il ragazzo verrà ospitato da un hotel. Un altro episodio drammatico legato alla pandemia del Coronavirus quello accaduto a Perugia, dove un 13enne Positivo è stato costretto a … Leggi su youreduaction (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per garantire l’isolamento del giovane lalo ha fattoin, la casa a era troppo piccola, il padre disperato ha chiesto aiuto e ora il ragazzo verrà ospitato da un hotel. Un altro episodio drammatico legato alla pandemia del Coronavirus quello accaduto a, dove unè stato costretto a …

