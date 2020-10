Lapadula convocato dal Perù. L’annuncio del CT Gareca (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, è stato convocato dalla Nazionale del Perù per le gare contro Cile e Argentina del 13 e 17 novembre. Ad annunciarlo il ct del Perù Ricardo Gareca ha ufficializzato l’approdo dell’attaccante del Benevento alla Bicolor. “Le procedure burocratiche per il suo tesseramento con la nostra federazione – spiega l’allenatore al quotidiano Expreso – sono sulla buona strada e così abbiamo deciso di convocarlo. Le possibilità che Lapadula sia un calciatore peruviano sono molto ampie, anche se ancora non c’è niente di ufficiale”. Lapadula aveva giocato una partita con la Nazionale italiana nel maggio 2017, quando segnò una tripletta contro il San ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gianluca, attaccante del Benevento, è statodalla Nazionale del Perù per le gare contro Cile e Argentina del 13 e 17 novembre. Ad annunciarlo il ct del Perù Ricardoha ufficializzato l’approdo dell’attaccante del Benevento alla Bicolor. “Le procedure burocratiche per il suo tesseramento con la nostra federazione – spiega l’allenatore al quotidiano Expreso – sono sulla buona strada e così abbiamo deciso di convocarlo. Le possibilità chesia un calciatore peruviano sono molto ampie, anche se ancora non c’è niente di ufficiale”.aveva giocato una partita con la Nazionale italiana nel maggio 2017, quando segnò una tripletta contro il San ...

