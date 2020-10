L’allarme di Bertolaso | “A metà novembre saremo come a fine marzo”

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Guido, ex capo della Protezione Civile, sull’emergenza coronavirus: “Rischiamo tra poco più di due settimane di ritrovarci nei guai”. L’ex capo della Protezione Civile Guidoha parlato dell’emergenza coronavirus in Italia ai microfoni de il Corriere della Sera.conosce da vicino il virus, sia da consulente del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sia, sfortunatamente, da paziente che fortunatamente ha superato la malattia. Coronavirus,: “Purtroppo a metàmarzo” La ricetta diè chiara, forte, senza mezze misure: lockdown. Fermare tutto il Paese per un mese circa per ...