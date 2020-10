La quarta stagione di Suburra si farà? (Di venerdì 30 ottobre 2020) La quarta stagione di Suburra si farà? In tanti si chiedono se la quarta stagione di Suburra si farà, ma gli autori sono stati chiari: la terza sarà l’ultima. Il capitolo 3 che racconta la storia di Aureliano e Spadino termina così, dopo soltanto sei episodi della terza stagione, e non avrà un seguito. A dare conferma di questa decisione è stato proprio Netflix, poiché ha ufficializzato la terza stagione come ultima. Sin dal primo momento, la serie tv era stata progettata per avere tre stagioni, come ha spiegato Gina Gardini, la showrunner di Suburra. “All’inizio fare solo sei puntate mi preoccupava molto, perché pensavo che fossero poche”, ha spiegato ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ladisi farà? In tanti si chiedono se ladisi farà, ma gli autori sono stati chiari: la terza sarà l’ultima. Il capitolo 3 che racconta la storia di Aureliano e Spadino termina così, dopo soltanto sei episodi della terza, e non avrà un seguito. A dare conferma di questa decisione è stato proprio Netflix, poiché ha ufficializzato la terzacome ultima. Sin dal primo momento, la serie tv era stata progettata per avere tre stagioni, come ha spiegato Gina Gardini, la showrunner di. “All’inizio fare solo sei puntate mi preoccupava molto, perché pensavo che fossero poche”, ha spiegato ...

Ginn4Gin : Comunque (così, tanto per dire), un sacco di cose che succedono nell’ultimo libro della gazzola non stanno succeden… - DigiTalkPR : Netflix, i film e le serie tv da non perdere a novembre Dai film di Natale alla quarta stagione di The Crown: ecco… - darksaoirse : L'unica cosa bella di questo 2020 è la quarta stagione di the crown, non scherzo per niente. - sugavkenma : RT @sunshinata_: ma quando finirà la quarta stagione di haikyuu chi mi darà la forza di alzarmi il venerdì - mariakiara568 : RT @sunshinata_: ma quando finirà la quarta stagione di haikyuu chi mi darà la forza di alzarmi il venerdì -