La cliente: "Non voglio mi serva quel commesso: è nero, ha il covid". Il titolare la caccia (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Mai avrei immaginato di dover invitare ad uscire un cliente dal mio locale per atteggiamenti poco graditi”. Comincia con queste parole il post su Facebook di Giuseppe Granata, titolare della pizzeria Fèlla a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. A spingere Granata ad allontanare una signora dal locale è stato un episodio di razzismo ai danni di un suo collaboratore. “Ha chiesto 2 tranci di pizza, li ho passati in cucina per farli completare, a prenderli dal banco è stato Polash, bengalese da 7 anni regolarmente in Italia, lavoratore, umile, residente nel quartiere Capodivilla”, scrive il proprietario, “La signora, titolo attribuito solo ed esclusivamente per l’età avanzata, ha iniziato dicendo ‘ah ma ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Mai avrei immaginato di dover invitare ad uscire undal mio locale per atteggiamenti poco graditi”. Comincia con queste parole il post su Facebook di Giuseppe Granata,della pizzeria F;lla a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. A spingere Granata ad allontanare una signora dal locale; stato un episodio di razzismo ai danni di un suo collaboratore. “Ha chiesto 2 tranci di pizza, li ho passati in cucina per farli completare, a prenderli dal banco; stato Polash, bengalese da 7 anni regolarmente in Italia, lavoratore, umile, residente nel quartiere Capodivilla”, scrive il proprietario, “La signora, titolo attribuito solo ed esclusivamente per l’età avanzata, ha iniziato dicendo ‘ah ma ...

