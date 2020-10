Juventus-Sarri, altre tensioni per la rescissione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Avanzata, ma anche bloccata, perché, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', Sarri non sembra al momento voler firmare le carte che sancirebbero la fine ufficiale del suo rapporto con la ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Avanzata, ma anche bloccata, perché, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport',non sembra al momento voler firmare le carte che sancirebbero la fine ufficiale del suo rapporto con la ...

romeoagresti : #Juve-#Sarri: trattativa in corso per chiudere l’accordo circa la risoluzione del contratto // Juventus and Sarri a… - marcoconterio : ?? Maurizio #Sarri ha trovato l'intesa per la risoluzione del contratto con la #Juventus ?? @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Juventus-#Sarri | La giornata giusta per la risoluzione del contratto può essere domani - _GL_M_ : RT @CalcioFinanza: Sarri-Juventus, nodo penale per la risoluzione - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Sarri-Juventus, nodo penale per la risoluzione: Juventus Sarri risoluzione – Non sarebbe ancora a… -