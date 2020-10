Ferlaino: «Non è vero che con Maradona abbiamo vinto poco» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli. “Non fu difficile convincere Maradona a venire a Napoli – ha detto Ferlaino a Radio Crc – perché aveva scelto di lasciare Barcellona. Per fortuna altri grandi club come la Juve, l’Inter e il Milan erano distratti. Il Napoli ne approfittò e lo acquistò. Non penso che con Diego abbiamo vinto meno titoli di quello che avremmo potuto conquistare. Non dimentichiamo che all’epoca di Maradona c’era il Milan di Van Basten e l’Inter dei record. Vincemmo il secondo scudetto dopo una guerra mediatica e una battaglia sul campo. Il Milan perse a verona, perché ai rossoneri cedettero i nervi. Non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Corrado, ex presidente del Napoli. “Non fu difficile convincerea venire a Napoli – ha dettoa Radio Crc – perché aveva scelto di lasciare Barcellona. Per fortuna altri grandi club come la Juve, l’Inter e il Milan erano distratti. Il Napoli ne approfittò e lo acquistò. Non penso che con Diegomeno titoli di quello che avremmo potuto conquistare. Non dimentichiamo che all’epoca dic’era il Milan di Van Basten e l’Inter dei record. Vincemmo il secondo scudetto dopo una guerra mediatica e una battaglia sul campo. Il Milan perse ana, perché ai rossoneri cedettero i nervi. Non ...

