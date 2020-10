Energia | consumatori più tutelati con nuovi obblighi informativi Arera sui contratti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Una nuova scheda che riassume i contenuti del contratto, indicatori sintetici di prezzo che facilitano il confronto tra le offerte commerciali, più immediate e chiare comunicazioni in caso di variazioni delle condizioni economiche. Sono le principali novità introdotte daper aiutaree piccole imprese a scegliere in modo sempre più consapevole la propria offerta di elettricità o gas, rafforzando le tutele. Le modifiche introdotte al Codice di Condotta commerciale, il regolamento dell'Autorità che definisce glidei venditori nei rapporti commerciali cone imprese di piccole dimensioni, forniscono concreti strumenti per migliorare la comprensione delle condizioni economiche e contrattuali delle offerte. Sarà anche ...