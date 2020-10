Emergenza Covid | inutile aumentare debito senza compensare con risorse

Leggi su leurispes

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Arrivati a questo punto, è accaduto l’inevitabile: la crescita esponenziale dei contagi daha imposto misure che pensavamo superate dopo gli ultimi mesi. Così siamo al lockdown parziale. Non solo, ma occorre anche augurarci che basti nei prossimi giorni per arginare il virus e che non serva altro, come pure si sta paventando. Il decreto del Governo non è purtroppo un piano di rilancio dell’economia, in affanno e bisognosa di un salto di qualità nel segno della crescita; ancora una volta è un intervento tampone a sostegno di categorie e persone a rischio di sopravvivenza. È prospettato come “ristoro” per i danni che le chiusure di tante attività provocheranno inevitabilmente alle famiglie di imprenditori, operai, impiegati. Non è chiaro se il termine usato stia ad indicare ...