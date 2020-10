Doppia “botta” anticiclonica | quale via d’uscita? Ipotesi

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Non una, forse due fasi anticicloniche consecutive. La prima è ufficialmente iniziata e dovrebbe durare circa una settimana. La seconda, su cui pesano ancora diverse incognite, potrebbe presentarsi a stretto giro. Diciamo che il quadro meteo climatico della prima settimana di novembre potrebbe essere condizionata, fortemente, dall’Alta Pressione. Andiamo con ordine. In questo momento, complice l’accelerata del Vortice Polare (l’indice AO ne è testimone, raggiungendo valori positivi notevolissimi), stiamo per assistere a un consolidamento di un ampio e vigoroso campo d’Alta Pressione. Il risultato? Presto detto: stabilità atmosferica. Preferiamo non utilizzare il termine “bel tempo” perché non per tutti sarà così. Quando le nebbie o le nubi basse inizieranno a permanere anche di giorno, in alcune zone ...