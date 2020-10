“De Luca? Intollerabile”: dal Pd sannita arriva una dura ‘censura’ al Governatore (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Le invettive, il paternalismo e la caccia all’untore di De Luca non sono più tollerabili”. E’ il passaggio più duro che Antonella Pepe, coordinatrice della segreteria provinciale del Pd sannita, destina al Presidente della Regione Campania. Nel commentare la diretta facebook del Governatore, la dirigente ‘democrat’, – candidata Pd alle scorse elezioni regionali – pur riconoscendo lo sforzo compiuto nei mesi scorsi da De Luca non esita a censurarne le uscite più recenti. Una presa di posizione netta che, evidentemente, alimenterà nuove polemiche all’interno dell’universo democrat beneventano già segnato dal duro scontro vissuto nell’ultima campagna elettorale. Di seguito, il messaggio integrale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Le invettive, il paternalismo e la caccia all’untore di Denon sono più tollerabili”. E’ il passaggio più duro che Antonella Pepe, coordinatrice della segreteria provinciale del Pd, destina al Presidente della Regione Campania. Nel commentare la diretta facebook del, la dirigente ‘democrat’, – candidata Pd alle scorse elezioni regionali – pur riconoscendo lo sforzo compiuto nei mesi scorsi da Denon esita a censurarne le uscite più recenti. Una presa di posizione netta che, evidentemente, alimenterà nuove polemiche all’interno dell’universo democrat beneventano già segnato dal duro scontro vissuto nell’ultima campagna elettorale. Di seguito, il messaggio integrale ...

