Covid, infermiera positiva: io, abbandonata da Asl dopo malore in ospedale (Di venerdì 30 ottobre 2020) . 15 giorni in quarantena in un B&B per non contagiare i cari Un’infermiera di Napoli ha trascorso 15 giorni di quarantena in un B&B per non contagiare la sua famiglia, grazie a un amico che la ha ospitata. Giovanna (nome di fantasia), infermiera al … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) . 15 giorni in quarantena in un B&B per non contagiare i cari Un’di Napoli ha trascorso 15 giorni di quarantena in un B&B per non contagiare la sua famiglia, grazie a un amico che la ha ospitata. Giovanna (nome di fantasia),al … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Lo sfogo dell'infermiera: 'L'adrenalina di marzo è finita, ora lavoriamo più stanchi e preoccupati' - SkyTG24 : Palermo, non le dicono positività: infermiera al lavoro per 7 giorni - fattoquotidiano : L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano… - rosdefilippis : Non la avvisano che è positiva al Covid, infermiera continua a lavorare in reparto per 7 giorni. - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: #Covid a #Napoli, l'infermiera: «Io positiva, abbandonata dalla Asl dopo un malore in ospedale» -