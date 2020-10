Covid, Abruzzo vietate feste Halloween sia all'aperto che in pubblici esercizi (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'Aquila - "Vietata qualsiasi forma di festeggiamento della ricorrenza di Halloween, sia in spazi all'aperto sia in pubblici esercizi quali, a titolo di esempio, centri commerciali, supermercati, esercizi commerciali in genere, alberghi e altre strutture ricettive. E' altresì fortemente raccomandato di evitare tali festeggiamenti anche in ambienti privati". Lo prevede un'ordinanza appena firmata dal governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 18 del 31 ottobre alle 5 del mattino seguente leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'Aquila - "Vietata qualsiasi forma diggiamento della ricorrenza di, sia in spazi all'sia inquali, a titolo di esempio, centri commerciali, supermercati,commerciali in genere, alberghi e altre strutture ricettive. E' altresì fortemente raccomandato di evitare taliggiamenti anche in ambienti privati". Lo prevede un'ordinanza appena firmata dal governatore dell', Marco Marsilio. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 18 del 31 ottobre alle 5 del mattino seguente leggi tutto

