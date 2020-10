Cosa significa la parola Geek? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMolti di voi avranno provato ad imbattersi nella parola Geek. Qualcuno sa perfettamente di Cosa si tratta ma per altri potrebbe essere un termine sconosciuto. Questa breve parola inglese è nata per identificare tutte quelle persone con una grande passione per la tecnologia. Come molti neologismi però non ha una definizione ben precisa, anche perché è una parola che ha mutato il suo significato nel tempo. Inizialmente il termine Geek veniva usato in modo dispregiativo per identificare le persone con una passione quasi esagerata per il mondo della tecnologia e dei computer. Come se fossero tutte persone noiose, poco interessanti e con una scarsa propensione per i rapporti sociali. Difatti il termine dovrebbe derivare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMolti di voi avranno provato ad imbattersi nella. Qualcuno sa perfettamente disi tratta ma per altri potrebbe essere un termine sconosciuto. Questa breveinglese è nata per identificare tutte quelle persone con una grande passione per la tecnologia. Come molti neologismi però non ha una definizione ben precisa, anche perché è unache ha mutato il suoto nel tempo. Inizialmente il termineveniva usato in modo dispregiativo per identificare le persone con una passione quasi esagerata per il mondo della tecnologia e dei computer. Come se fossero tutte persone noiose, poco interessanti e con una scarsa propensione per i rapporti sociali. Difatti il termine dovrebbe derivare ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa significa Coronavurus, perché ci stiamo avvicinando allo scenario 4 e cosa significa Il Sole 24 ORE Scoperta la chiave privata usata per proteggere i processori Intel Goldmont: cosa significa

Un gruppo di ricercatori riesce in un'impresa prima mai condotta in porto: trovata la chiave privata che consente di esporre in chiaro il microcodice usato per aggiornare i processori Celeron, Pentium ...

Covid: quasi tutta Italia è una zona a rischio secondo la Germania

Nell’elenco tedesco delle zone a rischio Covid c’è quasi tutta l’Italia. Cosa significa questo? Vediamo assieme qualche dettaglio in più. Siamo in piena emergenza sanitaria dovuta alla pandemia covid.

