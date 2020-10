TV7Benevento : Coronavirus: terminata riunione Conte-capidelegazione su scuola... - erreelleci : @giovannigiua Chiudono il 2 novembre ma la decisione è di oggi. E quindi i commenti dovrebbero esserci adesso... La… - uandarin : RT @uandarin: Dagospia: Il vaccino di Astrazeneca/Oxford/IRBM sarà pronto a metà novembre. Non facendo più parte dell'Ema, il Regno Unito p… - uandarin : Dagospia: Il vaccino di Astrazeneca/Oxford/IRBM sarà pronto a metà novembre. Non facendo più parte dell'Ema, il Reg… - RoAnaSal69 : Ultim'Ora: #Coronavirus terminata riunione Conte con CapiDelegazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terminata

Il Tempo

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - E' terminata la riunione sulla scuola tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Non è stata assunta alcuna decisione -come chiarito sin ...Temptation Island, l’ex concorrente positiva al Coronavirus. Fonte Foto: screenshot video Instagram L’ultima edizione di Temptation Island è stata davvero scoppiettante. E, seppure la sua messa in ...