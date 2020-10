Brescia-Bergamo, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Banca Valsabbina Millenium Brescia ospita la Zanetti Bergamo: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming l’anticipo della nona giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021. Dopo la bella prestazione sul campo di Monza, Bergamo scende sul campo di Brescia per andare a caccia della seconda vittoria stagionale. D’altra parte Brescia, che non ha giocato il turno infrasettimanale per via del rinvio del match contro Cuneo, cercherà di ottenere qualche punto per smuovere la classifica, dove al momento le Bresciane occupano l’ultimo posto. L’appuntamento è per domenica 1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Banca Valsabbina Milleniumospita la Zanetti: eccoe come vedere intv el’anticipo della nona giornata di andellaA1. Dopo la bella prestazione sul campo di Monza,scende sul campo diper andare a caccia della seconda vittoria stagionale. D’altra parte, che non ha giocato il turno infrasettimanale per via del rinvio del match contro Cuneo, cercherà di ottenere qualche punto per smuovere la classifica, dove al momento lene occupano l’ultimo posto. L’appuntamento è per domenica 1 ...

