Barcellona | Guardiola spezza i sogni di Font | «Resto al City»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Pepha escluso per il momento un ritorno sulla panchina del: «Sono felice al Manchester» Nelle scorse ore il candidato alla presidenza del,Victor, aveva manifestato il desiderio di riportare Pepsulla panchina blaugrana in caso di elezione. Lo stesso allenatore catalano ha peròto subito idi: «Sono incredibilmente felice al Manchester. Spero di poter fare un buon lavoro in questa stagione e poter restare ancora a lungo», le parole diin conferenza stampa a due giorni dal big match di Premier League contro il Liverpool. Leggi su Calcionews24.com