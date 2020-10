Arrestato sindaco di Artena, indagate 22 persone (Di venerdì 30 ottobre 2020) I carabinieri di Colleferro hanno Arrestato il sindaco e un assessore di Artena, comune vicino Roma. Diversi i reati contestati. ROMA – Trema il Comune di Artena dopo l’operazione condotta all’alba dai carabinieri del comando di Colleferro. Il primo cittadino e un assessore sono agli arresti domiciliari. Artena, in manette sindaco e assessore Il sindaco Felicetto Angelini e l’assessore ai Lavori Pubblici sono stati arrestati dai militari. Sono stati inoltre temporaneamente sospesi il vice comandante della polizia locale e della responsabile dell’ufficio Personale e una segretaria comunale. In tutto, 22 persone indagate per illeciti al comune di Artena. Il provvedimento è ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) I carabinieri di Colleferro hannoile un assessore di, comune vicino Roma. Diversi i reati contestati. ROMA – Trema il Comune didopo l’operazione condotta all’alba dai carabinieri del comando di Colleferro. Il primo cittadino e un assessore sono agli arresti domiciliari., in manettee assessore IlFelicetto Angelini e l’assessore ai Lavori Pubblici sono stati arrestati dai militari. Sono stati inoltre temporaneamente sospesi il vice comandante della polizia locale e della responsabile dell’ufficio Personale e una segretaria comunale. In tutto, 22per illeciti al comune di. Il provvedimento è ...

SkyTG24 : ?? Attacco a #Nizza: l'aggressore è stato arrestato, è ferito ed è stato trasportato in ospedale. Il sindaco: 'Urlav… - cliffblackshair : Buongiorno a tutti ma specialmente a me che sto godendo come una matta dopo che ho letto la notizia che hanno arres… - CorriereQ : Corruzione: arrestato sindaco Artena - Agenzia_Ansa : #Corruzione Arrestato il sindaco di #Artena. Era stato in prima linea dopo l'uccisione di #Willy #ANSA - infoitinterno : Arrestato il sindaco di Artena, il paese dei fratelli Bianchi -