Antonella Clerici fa una battuta velenosa a Elisa Isoardi che sorride imbarazzata e incassa, Alessandro Cecchi Paone “ è stata una scena …” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonella Clerici è tornata alla conduzione di una trasmissione di cucina, “E’ sempre mezzogiorno” che occupa, appunto, la fascia del mezzogiorno dopo un’assenza durata qualche anno. Antonella Clerici, che per tredici anni ha condotto “La prova del cuoco”, qualche anno fa si era detta stanca dei ritmi troppo pressanti che una trasmissione giornaliera richiede e, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, aveva dichiarato di aver riflettuto sulla caducità della vita e di quanto fosse importante dedicare il tempo ai suoi affetti più importanti, la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. La mai sopita rivalità tra Antonella Clerici e Elisa Isoardi Quando Antonella ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 30 ottobre 2020)è tornata alla conduzione di una trasmissione di cucina, “E’ sempre mezzogiorno” che occupa, appunto, la fascia del mezzogiorno dopo un’assenza durata qualche anno., che per tredici anni ha condotto “La prova del cuoco”, qualche anno fa si era detta stanca dei ritmi troppo pressanti che una trasmissione giornaliera richiede e, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, aveva dichiarato di aver riflettuto sulla caducità della vita e di quanto fosse importante dedicare il tempo ai suoi affetti più importanti, la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. La mai sopita rivalità traQuando...

trash_italiano : STO MORENDO LA BORRA IN FRONT OF ANTONELLA CLERICI - bloomsbury4ever : RT @trash_italiano: STO MORENDO LA BORRA IN FRONT OF ANTONELLA CLERICI - jonathanzacconi : Il ritorno de 'la borra', diventato alcuni anni fa un momento iconico della Tv, é solo l'ultimo episodio nel progra… - hugmenowzayn : @lousxhabjts antonella clerici - GPasqui : RT @FQMagazineit: Antonella Clerici di nuovo alle prese con la “borra”: “Ma tu sai che le foglie da cui proviene rilasciano liquidi?” https… -