Anche a Firenze manifestazione non autorizzata. Scontri con la polizia (Di sabato 31 ottobre 2020) Tensione alla manifestazione non autorizzata organizzata a Firenze tramite un invito mandato via whatsapp. Alcuni manifestanti da piazza del Duomo si sono diretti verso piazza della Signoria e si sono scontrati con gli agenti che chiudono l'accesso alla piazza. Un imponente schieramento di agenti chiude le strade vicine. La polizia ha risposto con due cariche al lancio di bottiglie e petardi. Le forze dell'ordine hanno disperso i manifestanti lungo via Calzaioli, che collega le due piazze. Molti vetri rotti a terra, cassonetti rovesciati, divelti alcuni cestini dei rifiuti, ma le vetrine dei negozi non sono state toccate. "Una situazione del genere non l'avevo mai vista e ahimè c'è una minoranza di persone che vengono con l'intento di provocare ...

regionetoscana : Arriva anche in #Toscana il numero unico di emergenza europeo 112. Dal #1dicembre sarà attivo per i distretti telef… - twitlalla : Anche a #firenze scontri - Laura_Bennati : Sono ragazzini di 14/16 anni, ci siamo persi una generazione, sono incazzati, guerriglia da 2 ore, stanno prendendo… - sarti_fede : E anche #Firenze cede alla #violenza... Chi continuerà la catena? - 3DaysofCondor : RT @HuffPostItalia: Anche a Firenze manifestazione non autorizzata. Scontri con la polizia -