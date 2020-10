Vite Al Limite: l’incredibile trasformazione di Brittani Fulfer (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’abbiamo conosciuta all’interno della clinica del Dottor Nowzaradan Brittani Fulfer, decisasi a entrare a far parte del cast di Vite Al Limite dopo aver superato i 300 chilogrammi di peso. Come raccontato sin dal suo inizio, Brittani si è probabilmente consolata per molti anni col cibo per superare il tragico trauma di un abuso sessuale subito da piccola, quando ancora era una bambina. Sarebbe proprio stato questo forte choc a causarle diversi problemi capaci di portarla, negli anni, ad uno status di obesità. Come raccontato sin dalla sua prima comparsa all’interno del docu-reality Vite Al Limite di Real Time, Brittani si diceva disgustata dal suo stesso riflesso ogni volta che si guardava allo specchio. Inoltre, ... Leggi su tvblog (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’abbiamo conosciuta all’interno della clinica del Dottor Nowzaradan, decisasi a entrare a far parte del cast diAldopo aver superato i 300 chilogrammi di peso. Come raccontato sin dal suo inizio,si è probabilmente consolata per molti anni col cibo per superare il tragico trauma di un abuso sessuale subito da piccola, quando ancora era una bambina. Sarebbe proprio stato questo forte choc a causarle diversi problemi capaci di portarla, negli anni, ad uno status di obesità. Come raccontato sin dalla sua prima comparsa all’interno del docu-realityAldi Real Time,si diceva disgustata dal suo stesso riflesso ogni volta che si guardava allo specchio. Inoltre, ...

